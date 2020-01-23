الجيش الجزائري يحدث مدرعة روسية بوحدات أسلحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وسائل إعلام محلية، الخميس، إن الجيش الجزائري شرع في تحديث مدرعات روسية بوحدات أسلحة جديدة.

ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية أن مدرعات "بي إم بي 1" الروسية التابعة للجيش يتم تجهيزها بوحدة الأسلحة "بيريجوك"، المكونة من مدفع عيار 30 ملم وقاذف الرمّانات "أ غي-17" وصواريخ "كورنيت" المضادة للدبابات.

وتأتي الخطوة بحسب الصحيفة عقب إعلان موسكو طرحها برامج متنوعة لتحديث المركبات التي دخلت إلى حيز الخدمة العسكرية بروسيا في ستينيات القرن الماضي.

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وتعمل المدرعات الروسية التي تهدف لبرامج التحديثات إلى زيادة قوة محركاتها وتعزيز قدراتها الدفاعية بمعدات جديدة، في أكثر من 30 دولة من بينها الجزائر.

و"Bmp-3" مركبة قتالية روسية مدرعة تُعَد من أحدث المدرعات في الترسانة الروسية (السوفيتية-سابقا).

وتم تطويرها في بداية الثمانينيات حتى عام 1987؛ حيث ظهرت في صفوف القوات المدرعة السوفيتية.