انت الان تتابع #تركيا: لن نرسل مزيدا من المستشارين لليبيا خلال وقف إطلاق النار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير خارجية تركيا قوله إن بلاده لا تعتزم إرسال المزيد من المستشارين العسكريين إلى ليبيا طالما كان وقف إطلاق النار ساريا.

وأضاف الوزير إن مؤتمر سلام بشأن ليبيا سيعقد في برلين في أوائل فبراير شباط لكن ألمانيا لم تحدد موعده بعد.