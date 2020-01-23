تركيا: لن نرسل مزيدا من المستشارين لليبيا خلال وقف إطلاق النار

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نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير خارجية تركيا قوله إن بلاده لا تعتزم إرسال المزيد من المستشارين العسكريين إلى ليبيا طالما كان وقف إطلاق النار ساريا.
وأضاف الوزير إن مؤتمر سلام بشأن ليبيا سيعقد في برلين في أوائل فبراير شباط لكن ألمانيا لم تحدد موعده بعد.
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