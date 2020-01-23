الجيش الروسي: مقاتلو المعارضة السورية سيطروا على مواقع سكنية في إدلب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 قال الجيش الروسي إن مقاتلي المعارضة السورية سيطروا على مواقع سكنية في إدلب.

وتابع أن نحو 200 مسلح هاجموا موقعا للنظام في إدلب. وأكد الجيش الروسي مقتل 50 مسلحا خلال هجوم للمعارضة على جيش النظام في إدلب. Advertisements من جهته قال جيش النظام السوري: جبهة النصرة نفذت هجوما ضد قواتنا في جنوب وشرق إدلب. وأضاف أن الاشتباكات مستمرة مع مسلحي "النصرة" على خطوط التماس بإدلب. وكانت أعلنت وزارة الدفاع السورية عن مقتل وإصابة نحو 120 جنديا سوريا بهجوم لمسلحين في إدلب السورية. وأكدت الوزارة مقتل ما يصل إلى 40 جنديًا وإصابة 80 آخرين في هجوم لمسلحين في محافظة إدلب. وتشهد المحافظة، منذ أشهر، مواجهات بين قوات النظام ومسلحي الفصائل مع قصف للطيران الحربي الروسي والسوري

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