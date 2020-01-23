وزارة الدفاع الروسية: مقتل وإصابة 120 جنديا سوريا بهجوم لمسلحين في إدلب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل وإصابة نحو 120 جنديا سوريا بهجوم لمسلحين في إدلب السورية.

Advertisements وأكدت الوزارة مقتل ما يصل إلى 40 جنديًا وإصابة 80 آخرين في هجوم لمسلحين في محافظة إدلب. وتشهد المحافظة، منذ أشهر، مواجهات بين قوات النظام ومسلحي الفصائل مع قصف للطيران الحربي الروسي والسوري.

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