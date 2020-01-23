شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ظريف: إيران ترحب بالحوار مع جيرانها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، 23/كانون الثاني/2020، أن بلاده ترحب بالحوار مع جيرانها، وذلك وسط احتدام التوتر بالشرق الأوسط.

Advertisements وأضاف ظريف في تغريدة باللغة العربية على تويتر”تبقى إيران منفتحة للحوار مع جاراتها ونعلن عن استعدادنا للمشارکة في أي عمل تکاملي يصب في مصلحة المنطقة. وختم تغريدته بالقول: نرحب بأي خطوة تعيد الأمل إلی شعوبها وتأتي لها بالاستقرار والازدهار“

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