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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر النيابة السودانية تستجوب كبار رموز الإخوان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
استجوبت نيابة مكافحة الفساد في السودان، نائب الرئيس المخلوع والرجل الأول في التنظيم الإخواني المنحل، علي عثمان محمد طه، على خلفية بلاغ تجاوزات وتعدٍ بشأن التصرف في أراضي المدينة الرياضية بالخرطوم.
وبحسب وسائل إعلام، تقدمت وزارة الشباب والرياضة بعريضة بواسطة الوزيرة ولاء البوشي، لنيابة مكافحة الفساد تتهم عدداً من رموز النظام المخلوع بتهم تتعلق بتجاوزات وتعديات على أراضي المدينة الرياضية، واستقطاع جزء منها لصالح منظمات وهيئات تابعة للتنظيم وإحدى الجامعات الخاصة.
إلى ذلك، أعلنت لجنة التحقيق في كل التصرفات التي تمت بشأن الأراضي والمنازل والعقارات الحكومية والساحات العامة المسجلة باسم حكومة السودان أو المملوكة لمؤسسات عامة في الفترة من 1989 وحتى أبريل 2019، أعلنت عن بدء مزاولة أعمالها، وفتح الباب لتلقي البلاغات والشكاوى حول المخالفات بشأن الأراضي والمنازل والعقارات الحكومية، وحددت اللجنة مدة شهر لذلك
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