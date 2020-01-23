شكرا لقرائتكم هجوم على مواقع للنظام بإدلب.. وعشرات القتلى من الجانبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، وقوع هجومات مسلحة متعددة شنتها، أمس الأربعاء، فصائل مسلحة واستهدفت جنوداً في جيش النظام السوري في مدينة إدلب، موقعةً قتلى من الطرفين.

وبحسب روسيا، قُتل نحو 40 جندياً في جيش النظام السوري، بينما جُرِح 80 آخرون في الهجمات التي استهدفت مواقع لقوات الأسد في إدلب.

كما أكدت روسيا مقتل "50 متشدداً"، حسب تعبيرها. وأوضح الجيش الروسي أن "نحو 200 متشدد"، حسب وصفه، شنوا الهجوم مخترقين خطوط دفاع جيش النظام السوري.

وأكدت روسيا أن المهاجمين باتوا يسيطرون الآن على منطقتين آهلتين بالسكان في إدلب.

كما أعلن "مركز المصالحة الروسي" أن قوات النظام تركت مواقعها في منطقة تخفيض التصعيد في جنوب شرق إدلب نتيجة الهجوم.

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بدوره، أكد النظام السوري الهجوم. ونقلت قناة" الإخبارية السورية" التابعة للنظام عن مصدر عسكري قوله إن "جبهة النصرة" نفذته فجراً.

وأكد المصدر أن مسلحي "النصرة" تمكنوا "من اختراق بعض نقاط تمركز" جيش النظام "باستخدام أسلحة، من ضمنها العربات المفخخة، وتحت غطاء ناري كثيف".

وأضاف المصدر أن جيش النظام السوري "أعاد انتشاره وعمل على امتصاص الهجوم ومنع المهاجمين من تطويره"، حسب تعبيره. وأوضح أن "الاشتباكات ما زالت مستمرة.. على امتداد خطوط التماس".

في سياق متصل، استمر جيش النظام السوري وروسيا بشن غارات على إدلب وحلب، ما أدى لمقتل عدد من المدنيين.

وشن النظام غارات على مواقع المعارضة السورية في أطراف حلب الغربية. كما استهدفت طائراته بالرشاشات الثقيلة ريف إدلب.

كما قُتل 3 مدنيين من عائلة واحدة في قصف روسي، مساء أمس الأربعاء، لجبل الزاوية جنوب إدلب. وأدى القصف الروسي أيضاً لمقتل 5 من عائلة واحدة في شرق إدلب. كما شنت الطائرات الحربية الروسية غارات جوية صباح اليوم على مناطق في شمال غرب مدينة حلب ومناطق أخرى بريف حلب الغربي.