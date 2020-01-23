وليد ابو سليمان: تثبيت سعر شراء الدولار من قبل الصيارفة يتناقض مع مبدأ العرض والطلب

اشار الخبير الاقتصادي وليد ابو سليمان إلى أن "القرار الصادر عن الصيارفة بتثبيت سعر شراء ​الدولار​ يتناقض مع مبدأ العرض والطلب والسوق الحر"، متسائلا :" كيف للسوق الموازي ان يثبت ​سعر الدولار​". وفي حديث تلفزيوني، اكد أبو سليمان أنه "لا يمكن تثبت سعر الشراء وترك موضوع سعر البيع مفتوحا وهذا القرار لا يصب في مصلحة الناس"، معتبرا ان "الصيارفة يعملون على امتصاص الكتلة النقدية بالدولارات من السوق وفيما يعد يحددون سعر البيع".

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