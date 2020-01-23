تسليم وتسلّم في وزارة العدل بين ألبيرت سرحان وماري كلود نجم

جرى تسلّيم وتسلّم في ​وزارة العدل​ بين الوزير السابق ألبيرت سرحان والوزيرة ​الجديدة​ ​ماري كلود نجم​.

ولفت الوزير سرحان خلال المراسم إلى انه "للمرة الأولى تتسلم سيدة وزارة العدل في ​لبنان​، وقد أتى تعيين نجم في وزارة العدل تتويجاً للسيدات اللواتي يتسلّمن ​القيادة​ والمسؤوليات في الوزارة". وعبّر عن فخره لتسليم وزارة العدل إلى "حقوقية". وقال:" أتمنى للوزيرة الجديدة كل التوفيق وأن تشهد الوزارة في عهدك المزيد من النجاح".

وأشار إلى انه "نعتبر وزارة العدل "أم الوزارات" لأنها على تماس مباشر وغير مباشر مع كل المرافق العامة على الأراضي اللبنانية ناهيك عن مشاركتها في التشريع".