القاضي صوان أصدر قرارين إتهاميين بجرم الانتماء الى تنظيم إرهابي مسلح

أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان قرارين إتهاميين بجرم الانتماء الى تنظيم إرهابي مسلح أحال بموجبهما تسعة متهمين أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.
اتهم في القرار الاول أحمد مصطفى بلحس وثلاثة من رفاقه لبناني وفلسطينيين بجرم الإنتماء الى مجموعة هيثم الشهابي التابع لتنظيم داعش في مخيم عين الحلوة، بهدف القيام بأعمال إرهابية سندا الى المواد 335 من قانون العقوبات والمادتين 5و6 من قانون 1958 و72 أسلحة وذخائر.
وفي القرار الثاني، اتهم القاضي صوان السوري يزن فيصل الكدور وأربعة من رفاقه بجرم الإنتماء الى الجيش السوري الحر والقتال في سوريا ضد الجيش العربي السوري، سندا الى المواد أعلاه.
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