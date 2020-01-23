بركات: ولادة الحكومة أمر في غاية الأهمية في هذه المرحلة

بارك الأمين العام للحزب الديمقراطي ال​لبنان​ي ​وليد بركات​ للبلد بتشكيل حكومة العمل، وأشار في تصريح له، إلى أنه لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف وبأي حال من الأحوال بقاء البلد دون حكومة. وأكّد أن ولادة ​الحكومة​ أمر في غاية الأهمية في هذه المرحلة التي يمرّ بها لبنان، وتقع على عاتقها مهمة انقاذ البلد من ​الأزمة​ التي يتخبّط بها.

ولفت إلى أن الحكومة بشخص رئيسها والوزراء الذين تمت تسميتهم لتولّي مسؤولياتهم الوزارية، أمام تحدّيات كبيرة و"أملنا كبير بنجاح هذه الحكومة لإبعاد خطر الانهيار عن لبنان". ودعا بركات ​الحراك الشعبي​ النظيف لإعطاء الحكومة فرصة النهوض بالبلد من أزمته. كما دعا الأطراف التي رفضت المشاركة في هذه الحكومة لأسبابها الخاصة، أن تعطيها فرصة أيضًا من منطلق الحرص على مصلحة البلد وإنقاذ اللبنانيين من العوز وحرب الشوارع، "فـإنّ كل لبناني لأي جهة أو حزب انتمى، في الحكومة أو خارجها، هو معني بأن يقف مع ضميره وأن يغلّب المصلحة الوطنية على ما عداها، لأننا أمام لحظة تاريخية حرجة" وأضاف: "كنا نطمح أن تكون الحكومة جامعة لكل مكوّنات ​المجتمع اللبناني​ إنما هناك قوى سياسية امتنعت عن المشاركة."

وأشار إلى أن الوزراء في الحكومة يوحون بالثّقة وبعضهم ليس لديهم انتماءً سياسيًا تمامًا كرئيسها الذي لا يصنّف في خانة أي انتماء حزبي، هو أكاديمي ونائب رئيس ​الجامعة الأميركية​ ولديه من الخبرة والكفاءة والإرادة والرغبة والنزاهة ما يجعل منه رجل المرحلة، وقال:" المهمة دقيقة وصعبة تبدأ باستعادة الثقة بين الشعب والسلطة، هذه الأزمة التي نتجت عن الأداء السياسي للحكومات المتعاقبة وطريقة تعاطيها مع الناس والتي تتحمل مسؤولية ما وصلنا إليه. ولا نستطيع اليوم أن نطلب المستحيل من حكومة الرئيس ​حسان دياب​، سوى استعادة جزء من الثقة المفقودة." ورأى بركات أن الحكومة بحاجة إلى تضافر الجهود، وتتطلّب الوعي لدى اللبنانيين ورغبتهم في الخروج من الأزمة، للعمل على بناء نظام سياسي قائم على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وشرعة حقوق المواطن، والذهاب إلى دولة مدنية تُلغى فيها ​الطائفية السياسية​." او البقاء وراء طوائفنا ومصالحنا التي اوصلتنا إلى ما نحن عليه."

وشدد على انه "المطلوب من ​الشعب اللبناني​ ان يكون واعيًا وأن يدرك ان الذهاب إلى الفوضى يدمّر البلد ويفقدنا القدرة على الإنجاز، ونعوّل على الحراك الشعبي النظيف ومطالبه المحقّة لا الحراك المدسوس الذي يهدف إلى إشاعة الفوضى في البلد." ودعا بركات القوى غير الموجودة في الحكومة إلى المعارضة البناءة في البرلمان وعدم استخدام لعبة الشارع".