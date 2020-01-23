الوزير غجر: لا يمكن أن نكذب على الناس بإعطاء موعد دقيق ل24 ساعة كهرباء

أشار وزير الطاقة و​المياه​، الدكتور ​ريمون غجر​، إلى "أننا لا يمكن أن نحدد موعدا دقيقاً للوصول إلى 24 ساعة كهرباء في ​النهار​، ولا يمكن لنا أن نكذب على الناس، الا أننا سنحاول بشتى الوسائل الإبتعاد عن الخلافات والعقبات، وسنطرح خطتنا على ​الحكومة​، أتينا للتحسين والتقدم وليس للعودة إلى الوراء".

ولفت غجر إلى أنه "لا وجود لخطة جديدة، لأن الخطط الموجودة في ​وزارة الطاقة​ مهمة جداً ولا مشكلة فيها أبدا، إنما الحل يبدأ من حل العقد المالية والتقنية والسياسية، وأنني شخصياً عملت منذ سنوات كثيرة للحصول على هذه الخطط".

وفي ​اتصال​ مع إذاعة "​صوت المدى​"، أكد غجر الى أنه كان "أداة تطوير في الوزارات السابقة، لأنني كنت أحضر يوم واحد في الأسبوع لإعطاء الأفكار والتجدد في الوزارة"، مشيراً إلى أن "الخيارات ضيقة لأن فريق العمل الحالي موجود للعمل وليس لتضييع الوقت، ومن المفترض أن تعطينا الناس فترة كي نبرهن لهم إذا كنا سنستطيع تغيير وتحسين الوضع أو لا".

وأكد غجر أنه ليس وزير منطقة "الكورة"، بل هو وزير لكل ​لبنان​، وحكومة الرئيس ​حسان دياب​ "هي حكومة كل اللبنانيين دون استثناء".