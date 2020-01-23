منخفض جوّي شديد البرودة يبدأ اليوم ويستمر حتى بعد ظهر يوم غد

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن طقسا مستقر نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى بعد ظهر اليوم حيث يتأثر تدريجيًا بمنخفض جوّي شديد البرودة ويحمل معه أمطار وثلوج ورياح شديدة ويستمر حتى بعد ظهر يوم غد الجمعة حيث ينحسر تدريجياً.
وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة نهارًا يتحول تدريجياً عند الظهر الى غائم مع ضباب على المرتفعات وتتساقط امطار متفرقة تشتد غزارتها ليلاً وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح قوية تقارب ال ٦٥ كلم/س يرتفع معها موج البحر وتتساقط حبات من البرد مع تحذير من تشكل السيول وانجرافات التربة ليل الخميس/الجمعة بسبب غزارة الامطار،كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ٩٠٠ متر وما دون ذلك في المناطق الشمالية والداخلية.
الجمعة: غائم اجمالاً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً خلال الفترة الصباحية مع برق ورعد ورياح شديدة تقارب ال ٦٥ كلم/ساعة يرتفع معها موج البحر الى ٣ أمتار،كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ٦٠٠ متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية والشمالية، يستقر الطقس تدريجيًا بدءًا من بعد الظهر فيتحول الى غائم جزئيًا فقليل الغيوم كما تحل موجات من الصقيع التي تؤدي الى تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن ٨٠٠ متر خلال فترات الليل.
السبت: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة و بقاء التحذير من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو عن ٩٠٠ متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل.
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