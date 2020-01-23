منخفض جوّي شديد البرودة يبدأ اليوم ويستمر حتى بعد ظهر يوم غد

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن طقسا مستقر نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى بعد ظهر اليوم حيث يتأثر تدريجيًا بمنخفض جوّي شديد البرودة ويحمل معه ​أمطار​ وثلوج ورياح شديدة ويستمر حتى بعد ظهر يوم غد الجمعة حيث ينحسر تدريجياً.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئيا مع ارتفاع محدود ب​درجات الحرارة​ نهارًا يتحول تدريجياً عند الظهر الى غائم مع ضباب على المرتفعات وتتساقط امطار متفرقة تشتد غزارتها ليلاً وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح قوية تقارب ال ٦٥ كلم/س يرتفع معها موج البحر وتتساقط حبات من البرد مع تحذير من تشكل ​السيول​ وانجرافات التربة ليل الخميس/الجمعة بسبب غزارة الامطار،كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع ٩٠٠ متر وما دون ذلك في المناطق الشمالية والداخلية.

الجمعة: غائم اجمالاً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً خلال الفترة الصباحية مع برق ورعد ورياح شديدة تقارب ال ٦٥ كلم/ساعة يرتفع معها موج البحر الى ٣ أمتار،كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ٦٠٠ متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية والشمالية، يستقر ​الطقس​ تدريجيًا بدءًا من بعد الظهر فيتحول الى غائم جزئيًا فقليل الغيوم كما تحل موجات من الصقيع التي تؤدي الى تكوّن الجليد على ​الطرقات الجبلية​ التي تعلو عن ٨٠٠ متر خلال فترات الليل.

السبت: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة و بقاء التحذير من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو عن ٩٠٠ متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل.