السيد للأجهزة الامنية: أوقفوا اللعب مع الأقدام وأذهبوا إلى الرؤوس

علّق النائي جميل السيد على أعمال الشعب في وسط بيروت، قائلا: "مشاغبون شماليون في بيروت! قبل أن يودّع ​الحكومة​،

رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ قال عنهم مرتزقة! هم ليسوا مرتزقة بل جائعون، والجائع ​قنبلة​ موقوتة، وليس سرّاً أن هنالك من يستثمر جوعهم، و​الأجهزة الأمنية​ تتغاضى وتتصارع مع الفقراء في الشوارع".

ووجه نصيحة إلى الأجهزة الأمنية، قائلا: "نصيحة للأجهزة: أوقفوا اللعب مع الأقدام، وأذهبوا إلى الرؤوس".