السيد للأجهزة الامنية: أوقفوا اللعب مع الأقدام وأذهبوا إلى الرؤوس

علّق النائي جميل السيد على أعمال الشعب في وسط بيروت، قائلا: "مشاغبون شماليون في بيروت! قبل أن يودّع الحكومة،
رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قال عنهم مرتزقة! هم ليسوا مرتزقة بل جائعون، والجائع قنبلة موقوتة، وليس سرّاً أن هنالك من يستثمر جوعهم، والأجهزة الأمنية تتغاضى وتتصارع مع الفقراء في الشوارع".
ووجه نصيحة إلى الأجهزة الأمنية، قائلا: "نصيحة للأجهزة: أوقفوا اللعب مع الأقدام، وأذهبوا إلى الرؤوس".
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