وهاب: التقارب السوري السعودي يساهم في معالجة قضايا المنطقة

اشار رئيس رئيس حزب "التوحيد العربي" ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "التقارب السوري السعودي، يعيد إنتاج ​منظومة​ أمن عربي، ويساهم في معالجة كثير من قضايا المنطقة بعد توسعه بإتجاه دول أخرى".

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