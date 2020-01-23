جريحان في حادث سير على جسر عرقة

سقط جريحان في حادث سير عند جسر عرقة بين سيارة مرسيدس ورابيد. وقد عمل الصليب الأحمر على إسعافهما ونقلهما إلى إحدى مستشفيات المنطقة.
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