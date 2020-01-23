تسلم وتسليم في وزارة الصناعة بين وائل ابو فاعور وعماد حب الله

جرى حفل تسلم وتسليم في ​وزارة الصناعة​ بين الوزير السابق ​وائل ابو فاعور​ والوزير ​عماد حب الله​.

وتمنى ابوفاعور التوفيق لخلفه في الوزارة، واكد ان الازمة الاقتصادية رغم ان ظاهرها مالي الا ان جوهرها اقتصادي، والوضع لن يتحسن اذا لم يتم اعطاء الصناعة الاهتمام اللازم، ولفت الى ان النظام الاقتصادي اللبناني التاريخي سقط الى غير رجعة وقد اثبت فشله وعقمه، واي خطة اقتصادية جديدة يجب اعادة الاعتبار للصناعة والزراعة والانتاج.

واوضح ان المسؤولون في السابق رفعوا شعار "نستورد كي لا نموت"، واليوم يجب رفع شعار جديد هو "منتج او نموت"، والحزب التقدمي الاشتراكي سيكون بموقع المعارضة العاقلة والمسؤولة، ونحن سنعطي الحكومة الفرصة التي تحتاجها كي تبرهن قدرتها على التعاطي مع الاوضاع.

بدوره، اكد عماد حب الله انه سيركز على العمل المشترك بين القطاع الخاص والعام، وهذا القطاع يصرخ ويعن وهو القطاع المنسي من قبل الدولة، وشدد على ضرورة الانتقال الى الانتاج بعد ان كانت الدولة قائمة على الريعية. وشدد على انه لن تكون قائمة للبلد من دون صناعة.

واوضح حب الله انه سيكون دعم قطاع الصناعة أولوية للنهوض الإقتصادي في البلد فكل الإجراءات الأخرى ما هي إلا عمليات تجميدية.