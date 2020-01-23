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توقيف فلسطيني مطلوب بمذكرتي توقيف في الجنوب

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تمكنت ​المديرية العامة لأمن الدولة​، نتيجة الاستقصاء والمتابعة، من توقيف الفلسطيني ع.غ في منطقة ​الجنوب​، والمطلوب بموجب مذكرتي توقيف صادرتين عن قاضي التحقيق العسكري بجرم الانتماء الى تنظيم ارهابي، ومذكرة ثالثة صادرة عن قاضي التحقيق في الجنوب بجرم ​إطلاق نار​ من سلاح حربي و​محاولة قتل​.

تم إيداع الموقوف ​القضاء​ المختص بناء لإشارته بعد تنفيذ مذكرات التوقيف بحقه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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