توقيف فلسطيني مطلوب بمذكرتي توقيف في الجنوب

تمكنت المديرية العامة لأمن الدولة، نتيجة الاستقصاء والمتابعة، من توقيف الفلسطيني ع.غ في منطقة الجنوب، والمطلوب بموجب مذكرتي توقيف صادرتين عن قاضي التحقيق العسكري بجرم الانتماء الى تنظيم ارهابي، ومذكرة ثالثة صادرة عن قاضي التحقيق في الجنوب بجرم إطلاق نار من سلاح حربي ومحاولة قتل.
تم إيداع الموقوف القضاء المختص بناء لإشارته بعد تنفيذ مذكرات التوقيف بحقه.
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