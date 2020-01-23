توقيف فلسطيني مطلوب بمذكرتي توقيف في الجنوب

تمكنت ​المديرية العامة لأمن الدولة​، نتيجة الاستقصاء والمتابعة، من توقيف الفلسطيني ع.غ في منطقة ​الجنوب​، والمطلوب بموجب مذكرتي توقيف صادرتين عن قاضي التحقيق العسكري بجرم الانتماء الى تنظيم ارهابي، ومذكرة ثالثة صادرة عن قاضي التحقيق في الجنوب بجرم ​إطلاق نار​ من سلاح حربي و​محاولة قتل​.

تم إيداع الموقوف ​القضاء​ المختص بناء لإشارته بعد تنفيذ مذكرات التوقيف بحقه.