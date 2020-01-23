تسلم وتسليم في وزارة الصحة بين الوزير السابق جميل جبق والوزير الجديد حمد حسن

جرى تسلم وتسليم في ​وزارة الصحة العامة​ بين الوزير السابق ​جميل جبق​ والوزير الجديد ​حمد حسن​.

وأكد جبق أن "أهم اتفاقية قمنا بها كانت مع الدولة العراقية من خلال تصدير الدواء من لبنان الى العراق ومن خلال استتقبال المرضى العراقيين مع تسهيلات في لبنان"، منوها "بدور نقابة المستشفيات الخاصة التي أظهرت تعاوناً كبيراً معنا بالرغم من الأزمة ونشكر مستوردي الأدوية الذين أمدونا بالدواء بالرغم من عدم تقاضي مستحقاتهم من الدولة كما نشكر نقابة الصيادلة".

من جهته، لفت الوزير حسن الى ان "هذه المرحلة القادمة عنوانها صحة المواطن وصحة الوطن"، مؤكدا ان "ظروفنا صعبة والمرحلة الحالية هي امتحان لنا جميعاً ونحن نعمل في مرفق حيوي ونتعاطى صحة الانسان وهذه مسؤولية ونحن الأبيض في كل صفحة سوداء".