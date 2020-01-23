هوك : خليفة سليماني سيواجه المصير نفسه إذا قتل أميركيين

أعلن المبعوث الأميركي إلى ​إيران​، ​براين هوك​، إن خليفة ​قاسم سليماني​ سيواجه "مصير الجنرال الإيراني سليماني نفسه"، إذا قتل أميركيين.

وخلال ​مقابلة​ مع "​الشرق الأوسط​"، أشار هوك إلى أن مقتل سليماني "يخلق فراغا لن يتمكن ​النظام الإيراني​ من ملئه"، مؤكداً أن أن بلاده حيدت "أخطر إرهابي في ​العالم​ من ساحة المعركة. نتيجة لذلك، ستصبح المنطقة أكثر أمنا، لأن سليماني كان الصمغ الذي يجمع وكلاء إيران في المنطقة".

ولفت المبعوث الأميركي إلى "الدعم الواسع الذي حصل عليه العمل الدفاعي الذي قمنا به لحماية دبلوماسيين وجنود أمريكيين، وللحؤول دون حصول هجوم واسع ووشيك كان يخطط له سليماني على دبلوماسيين وجنود أمريكيين في المنطقة".