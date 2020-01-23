أوغلو: قضية فلسطين هي أساس تسوية النزاعات بمنطقة الشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​، على أن قضية فلسطين هي أساس تسوية الأزمات والنزاعات في منطقة ​الشرق الأوسط​.

وفي كلمة له في جلسة بعنوان "الحاجة إلى الحوار في الشرق الأوسط و​شمال إفريقيا​" على هامش منتدى دافوس الدولي في ​سويسرا​، أشار أوغلو إلى أن "إقامة ​الدولة الفلسطينية​ وعاصمتها ​القدس الشرقية​ على أساس حدود عام 1967، بات اليوم يمثل حاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى".

ولفت أوغلو إلى "وجوب انخفاض التوترات في ​ليبيا​ و​سوريا​ بدعوات من الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​"، مؤكدا أن بلاده "ستواصل جهودها لضمان السلام والاستقرار في المنطقة".