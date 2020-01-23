أوغلو: قضية فلسطين هي أساس تسوية النزاعات بمنطقة الشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، على أن قضية فلسطين هي أساس تسوية الأزمات والنزاعات في منطقة الشرق الأوسط.
وفي كلمة له في جلسة بعنوان "الحاجة إلى الحوار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" على هامش منتدى دافوس الدولي في سويسرا، أشار أوغلو إلى أن "إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حدود عام 1967، بات اليوم يمثل حاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى".
ولفت أوغلو إلى "وجوب انخفاض التوترات في ليبيا وسوريا بدعوات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان"، مؤكدا أن بلاده "ستواصل جهودها لضمان السلام والاستقرار في المنطقة".
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