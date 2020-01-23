ظريف: مستعدون للمشارکة في أي عمل تکاملي يصب في مصلحة المنطقة

أكد وزير الخارجية الإراني ​محمد جواد ظريف​ ان "​ايران​ تبقى منفتحة للحوار مع جاراتها ونعلن عن استعدادنا للمشارکة في أي عمل تکاملي يصب في مصلحة المنطقة ونرحّب بأي خطوة تعيد الأمل إلی شعوبها وتأتي لها بالإستقرار والإزدهار

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