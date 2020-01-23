مقتل 3 أشخاص إثر تحطم طائرة أثناء مكافحتها النيران في أستراليا

قتل 3 أشخاص نتيجة ​تحطم طائرة​ من طراز هيركيوليس سي-130، أثناء مكافحتها ​حرائق الغابات​ في منطقة الجبال ب​أستراليا​ إثر اندلاع النيران فيها.

وأشارت السلطات الأسترالية في تصريح لها على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "خدمة الإطفاء في المناطق الريفية بولاية ​نيو ساوث ويلز​ تتحرى أنباء عن وقوع حادث خطير يتعلق بطائرة في جنوب الولاية".

وحذرت السلطات من مخاطر اندلاع الحرائق في بعض المناطق، حيث من المتوقع أن تبلغ ​درجات الحرارة​ في نيو ساوث ويلز 40 درجة مئوية فوق الصفر، وتعمل فرق الإطفاء على ​مكافحة الحرائق​ المستعرة في المنطقة في ظل ارتفاع شديد في درجات الحرارة.

وتجددت حرائق الغابات في محيط العاصمة الأسترالية كانبيرا، وذلك قرب مطار المدينة، أمس الأربعاء، ما دفع السكان إلى ​النزوح​ عن المنطقة.