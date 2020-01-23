مقتل 3 أشخاص إثر تحطم طائرة أثناء مكافحتها النيران في أستراليا

قتل 3 أشخاص نتيجة تحطم طائرة من طراز هيركيوليس سي-130، أثناء مكافحتها حرائق الغابات في منطقة الجبال بأستراليا إثر اندلاع النيران فيها.
وأشارت السلطات الأسترالية في تصريح لها على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "خدمة الإطفاء في المناطق الريفية بولاية نيو ساوث ويلز تتحرى أنباء عن وقوع حادث خطير يتعلق بطائرة في جنوب الولاية".
وحذرت السلطات من مخاطر اندلاع الحرائق في بعض المناطق، حيث من المتوقع أن تبلغ درجات الحرارة في نيو ساوث ويلز 40 درجة مئوية فوق الصفر، وتعمل فرق الإطفاء على مكافحة الحرائق المستعرة في المنطقة في ظل ارتفاع شديد في درجات الحرارة.
وتجددت حرائق الغابات في محيط العاصمة الأسترالية كانبيرا، وذلك قرب مطار المدينة، أمس الأربعاء، ما دفع السكان إلى النزوح عن المنطقة.
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