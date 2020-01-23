الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى تل أبيب

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تل أبيب، للمشاركة في منتدى الهولوكوست العالمي الخامس، الذي سيعقد اليوم في القدس.
وبحسب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق أن بوتين سيزور ليس فقط إسرائيل، بل وفلسطين أيضا، ومدة الزيارة تقلصت إلى يوم واحد، بسبب مسائل تشكيل الحكومة الروسية.
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