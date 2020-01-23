تركيا ترسل تعزيزات جديدة إلى حدودها مع سوريا

أشارت وكالة "​الأناضول​" التركية أن ​الجيش التركي​ قام بإرسال تعزيزات عسكرية جديدة تضم ناقلات مدرعة للجنود، وعناصر من ​القوات​ الخاصة، إلى وحداته المتمركزة على الحدود السورية.

وأشارت الوكالة إلى أن عناصر القوات الخاصة أرسلت من مختلف الوحدات العسكرية التركية المنتشرة في أرجاء البلاد، حيث وصل موكب ناقلات الجنود المدرعة إلى ولاية كيليس، جنوبي البلاد.

ومضت الناقلات وسط إجراءات أمنية مشددة من مركز المدينة، قبل أن تصل إلى معبر أونجو بينار، وبعدها نحو الشريط الحدودي مع ​سوريا​.