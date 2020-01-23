وزني: سنطلب من المانحين الدوليين 4-5 مليارات دولار في صورة قروض ميسّرة

أعلن وزير المال ​غازي وزني​ في حديث لصحيفة "ديلي ستار" ان "لبنان سيطلب من المانحين الدوليين 4-5 مليارات دولار في صورة قروض ميسّرة لتمويل القمح و​الوقود​ و​الأدوية​ لمدة عام"، معتبرا ان هذا المبلغ سيغطي "احتياجات البلاد لمدة عام وسيساعد أيضًا في التقليل من الركض على ​الدولار​ الأميركي ".

وأكد ان " الأولويات الأخرى للحكومة هي خفض أسعار الفائدة على سندات الخزينة والسندات الأوروبية والودائع و​القروض​ وسيتم ذلك بالتنسيق مع ​البنك المركزي​". وقال: "هذه الخطوة ستخفف الضغط على موارد ​الحكومة​ وتحفز ​الاقتصاد​ وتخفف الضغط على ​مصرف لبنان​".

وأضاف "سنساعد أيضًا بعض القطاعات والمواطنين الذين تأثروا ب​الأزمة​ الأخيرة من خلال تقديم التسهيلات للمواطنين الذين حصلوا على قروض من البنوك". وقال: "ان القروض المتعثرة ستتم معالجتها أيضًا من قبل البنك المركزي"، لافتا إلى ان "قرار طلب مساعدة ​صندوق النقد الدولي​ قد ترك للحكومة".