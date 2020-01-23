وزني: سنطلب من المانحين الدوليين 4-5 مليارات دولار في صورة قروض ميسّرة

أعلن وزير المال غازي وزني في حديث لصحيفة "ديلي ستار" ان "لبنان سيطلب من المانحين الدوليين 4-5 مليارات دولار في صورة قروض ميسّرة لتمويل القمح والوقود والأدوية لمدة عام"، معتبرا ان هذا المبلغ سيغطي "احتياجات البلاد لمدة عام وسيساعد أيضًا في التقليل من الركض على الدولار الأميركي ".
وأكد ان " الأولويات الأخرى للحكومة هي خفض أسعار الفائدة على سندات الخزينة والسندات الأوروبية والودائع والقروض وسيتم ذلك بالتنسيق مع البنك المركزي". وقال: "هذه الخطوة ستخفف الضغط على موارد الحكومة وتحفز الاقتصاد وتخفف الضغط على مصرف لبنان".
وأضاف "سنساعد أيضًا بعض القطاعات والمواطنين الذين تأثروا بالأزمة الأخيرة من خلال تقديم التسهيلات للمواطنين الذين حصلوا على قروض من البنوك". وقال: "ان القروض المتعثرة ستتم معالجتها أيضًا من قبل البنك المركزي"، لافتا إلى ان "قرار طلب مساعدة صندوق النقد الدولي قد ترك للحكومة".
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