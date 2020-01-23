شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طلبات إحاطة على أجندة "صناعة البرلمان" الثلاثاء المُقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، 4 اجتماعات الأسبوع المُقبل، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، حيث تعقد اجتماعها الأول يوم الأحد بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لعرض خطة واستراتيجية الوزارة حول تطوير شركتى النصر لصناعة السيارات والهندسية لصناعة السيارات، والاجتماع الثانى يوم الاثنين بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لعرض خطة واستراتيجية تطوير التعليم الفنى بمراحله المختلفة الأساسي والجامعى وما قبل الجامعى، لضمان نظام جودة للخريج طبقا للمواصفات العالمية، تمكنه من المنافسة فى سوق العمل الصناعى الداخلى والخارجى.

وخصصت اللجنة اجتماعين يوم الثلاثاء لمناقشة 5 طلبات إحاطة، نستعرضها فيما يلى:

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1. طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الغول، بشأن إغراق الأسواق المحلية بالخشب الحبيبى المستورد، وخاصة من دولتى الصين وتركيا، ما يهدد بإغلاق مصنعى الخشب الحبيبى فى إدفو ونجع حمادى بسبب تكدس المخازن والممرات بكمية كبيرة من الأخشاب نتيجة لعدم القدرة على تسويقها فى السوق المحلية.

2. طلب الإحاطة المقدم من النائبة ايفلين متى بطرس، بشأن عدم تشغيل مدينة الأثاث بمدينة دمياط، والتى تضم عددا كبيرا من المصانع والورش الصغيرة والمتوسطة والمراكز التكنولوجية.

3. طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة صقر، بشأن ما تعانيه صناعة الأثاث بمدينة دمياط من ركود أودى بتلك الصناعة بسبب عدم فتح آفاق تسويقية داخلية وخارجية، والمغالاة في أسعار المعارض لصناع وتجار المحافظة.

4. طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال النحال، بشأن تدهور وسوء حالة مصنع الغزل والنسيج بالمحمودية محافظة البحيرة.

5. طلب الإحاطة المقدم من النائب رضا البلتاجى بشأن عدم الانتهاء من إجراءات تخصيص قطعة أرض مساحتها 1.8 مليون متر مربع بمنطقة كفر العلو بحلوان المخصصة لإنشاء منطقة صناعية.