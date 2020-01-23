​إقبال كبير في أول أيام معرض القاهرة للكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تصوير- محمود بكار:

شهد اليوم الأول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبالا كبير من الجمهور على بوابات الدخول.

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وانطلق اليوم الخميس، البرنامج الثقافي للدورة الـ٥١ من معرض القاهرة الدولى للكتاب دورة "جمال حمدان" بمشاركة ٤٠ دولة، وتحل دولة السنغال كضيف شرف، خلال الفترة من ٢٢ يناير وحتى ٤ فبراير المقبل.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وعدد من الوزراء، ظهر أمس الأربعاء، فعاليات الدورة ال51 من معرض القاهرة الدولى للكتاب لعام 2020 تحت شعار "مصر إفريقيا.. ثقافة التنوع".

يضم المعرض عددا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية واللقاءات الفكرية.