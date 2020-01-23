​رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان الامتحانات ويوزع دعوات مجانية لمعرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، كليات فرعي البنين بمدينة نصر والدراسة، للوقوف على انتظام الأيام الأخيرة في امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي تنتهي الخميس.

وتابع رئيس الجامعة انتظام لجان الامتحانات بمختلف كليات الفرعين، مشددا على ضرورة مواصلة العمل داخل الكنترولات على قدم وساق بهدف الانتهاء من عمليات التصحيح أولًا بأول، إضافة إلى عمليات المراجعة والرصد، حتى يتسنى الانتهاء من عمليات التصحيح ثم إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول خلال شهر فبراير المقبل.

وتفقد المحرصاوي، الحرم الجامعي بمدينة نصر والدراسة، للاطمئنان على مستوى الخدمات المتاحة من كافتريات ومنافذ فوري والتي تتيح للطلاب والطالبات سداد جميع الرسوم إلكترونيا.

ووزع المحرصاوي، دعوات مجانية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 51 على الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.