السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة -فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى ومحمد خميس: وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة. وكان برفقة الرئيس السيسي وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وعقب وضع الإكليل عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

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