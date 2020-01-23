العناني يلتقي وزير الاتصالات السنغالي بمعرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف: التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بوزير الثقافة والاتصالات السنغالي عبدولي ديوب، على هامش افتتاح الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب أمس الأربعاء. وبحث الوزيران تعزيز سُبل التعاون بين البلدين فى جميع مجالات العمل الأثري والسياحي، وتقديم المقترحات الخاصة بتبادل الخبرات والاستفادة بتجربة مصر في مجال حفظ الآثار وتطوير المواقع والمتاحف الأثرية وتقديم الخدمات السياحية بها بالإضافة إلى تدريب شباب العاملين في هذا المجال.

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