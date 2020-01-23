انهيار عقار في روض الفرج.. والنيابة تنتقل للمعاينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
انهار منزل مكون من ثلاثة طوابق في روض الفرج، اليوم الخميس.
تلقى شرطة النجدة بلاغًا من الأهالي بانهيار عقار قديم مكون من طابق أرضي ودورين علويين، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ لمكان الحادث.
قال مصدر أمني إن الحادث لم يسفر عن ضحايا، فالعقار صادر له قرار إزالة من المحافظة وتم إخلاءه في وقت سابق.
انتقلت النيابة لمعاينة العقار المنهار، وأمرت بتشكيل لجنة هندسية لفحصه وكذا العقارات المجاورة ومدى تأثرها بالانهيار من عدمه.
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