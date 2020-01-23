محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:
بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير، متوجهًا فيها بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة بأسمى التهاني وأصدق التمنيات، بهذه المناسبة التاريخية المهمة، التي أكدت وعي وإرادة الشعب المصريّ العظيم في رسم خريطة مستقبل وطنه؛ من أجل أن ينعم بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وقال مدبولي، في برقيته للرئيس السيسي: إننا ننتهز هذه المناسبة لنذكر بكل فخر واعتزاز جهودكم المخلصة نحو دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تشهدها مصرنا الغالية، داعين الله عز وجل أن يُسدد خُطاكم للوفاء بمسئولياتكم، وأن يُعيدها عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر الكريم بالخير والأمن والازدهار.
كانت هذه تفاصيل خبر مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 25 يناير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.