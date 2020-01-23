مصر/ وزارة الداخليّة تكشف عن مخطّط قيادات جماعة الإخوان الموجودة في تركيا لضرب البلاد

كشفت وزارة الداخلية المصرية اليوم، الأربعاء 22 جوان 2020، مخططات عدائية لقيادات جماعة "الإخوان المسلمين" الهاربة إلى تركيا لضرب البلاد، بالتزامن مع ذكرى ثورة 25 جانفي.

ونقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية عن بيان للداخلية المصرية "أعلنت وزارة الداخلية إحباط مخطط يستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى بالبلاد وهدم مقدراتها الاقتصادية بالتزامن مع ذكرى 25 جانفي ، وتحديد القائمين على إدارة هذا المخطط والمتواجدين بتركيا وعددهم 7 أشخاص، وضبط عدد من العناصر المشاركة".

وأضافت الداخلية، أنه تم "تحديد وضبط عدد من مخازن الأسلحة والمتفجرات التي كان يتم إعدادها لتنفيذ المخطط الإرهابي حيث عثر على (20 قطعة سلاح آلى و12 بندقية خرطوش و2 سلاح متعدد وبندقية قناصة وقواذف آر بي جي وكمية من مقذوفاته وطلقاته الدافعة و7 عبوات ناسفة شديدة الانفجار، مواد تُستخدم في تصنيع المتفجرات وأدوات تنكر وتخفى)".

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وتابع البيان، "وتضمنت المحاور قيام عناصر اللجان الإعلامية التابعة للتنظيم بالداخل بتكثيف نشاطهم من خلال الترويج للأكاذيب والشائعات لإيجاد حالة من الاحتقان الشعبي وكذا إعداد لقاءات ميدانية مصورة مع بعض المواطنين وإرسالها للقنوات الفضائية الموالية للتنظيم لإذاعتها بعد تحريفها بشكل يُظهر الإسقاط على مؤسسات الدولة كذا بثها على مواقع التواصل الاجتماعي ودعمها من خلال حسابات إلكترونية وهمية للإيحاء بوجود رأى عام مؤيد لتلك الادعاءات وتكليفهم لحركة حسم المسلحة التابعة للتنظيم بالتخطيط والإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية تمهيدا لارتكاب عمليات تستهدف شخصيات ومنشآت هامة ودور العبادة المختلفة بالتزامن مع ذكرى 25 جانفي".

واختتم البيان بأنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين في هذا المخطط وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق وجاري ضبط باقي العناصر الهاربة، مؤكدا أن وزارة الداخلية مستمرة في التصدى بكل حسم لأية محاولات تستهدف المساس بأمن الوطن والمواطنين وتدعو الشعب المصري العظيم بالحذر من الدعوات التحريضية والشائعات والأخبار المغلوطة التي تستهدف إثارة البلبلة والفوضى والنيل من استقرار البلاد".