واشنطن تدعو حكومة وجيش لبنان إلى تأمين سلامة المتظاهرين السلميين

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايكل بومبيو، أن اختبار الحكومة الجديدة في لبنان سيكون من خلال أفعالها وباستجابتها لمطالب الشعب اللبناني، بتنفيذ الإصلاحات ومحاربة الفساد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
الحكومة التي تكون قادرة وملتزمة بالقيام بإصلاحات حقيقية وملموسة هي فقط التي تستطيع استعادة ثقة المستثمرين وإفساح المجال لعودة المساعدات الدولية للبنان.
أضاف بومبيو، في تصريح، أن
وأشار إلى أن الاحتجاجات السلمية وغير الطائفية على مدى الأشهر الثلاثة الماضية تعكس تطلعات الشعب اللبناني من قادته السياسيين لتجنب المصالح الحزبية من أجل المصلحة الوطنية.
وقال: "ندعو الحكومة والجيش والأجهزة الأمنية لتأمين سلامة المواطنين المشاركين في المظاهرات السلمية"، مضيفًا، أنه لا مكان للعنف والأعمال الاستفزازية في الحوار المدني.
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