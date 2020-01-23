الرئيسة التنفيذية لهونج كونج: الحكومة ملتزمة بمنع تفشي فيروس كورونا

قالت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج "كاري لام" إن حكومتها ملتزمة بالعمل من أجل منع تفشي فيروس كورونا في البلاد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



أضافت لام في مقابلة خاصة أجرتها مع قناة سي إن إن الأمريكية، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في

مدينة "دافوس" السويسرية، أذاعتها اليوم الخميس - أن السلطات الصحية في هونج كونج أعلنت أول حالة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا وهي لمسافر قادم من مدينة "ووهان" الصينية.



وأشارت لام إلى أنها طالبت السلطات

الصحية في هونج كونج بأن تكون على أهبة الاستعداد لأن التدفق السريع للأشخاص عبر الحدود يجعل هونج كونج عرضة للخطر.



يشار إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة، مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

