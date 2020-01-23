أعلنت شرطة مدينة سياتل الأمريكية، اليوم الخميس، مقتل شخص على الأقل، وإصابة 5 آخرين في واقعة إطلاق نار على المارة بوسط المدينة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
والتمشيط للقبض على الجناة.
وذكرت إدارة الشرطة بالمدينة الواقعة في ولاية واشنطن، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، أن الضباط والمسعفين يقدمون الرعاية اللازمة للضحايا في موقع الحادث، وتجرى عملية البحث
من جهتها، ذكرت القناة التلفزيونية المحلية في المدينة أن صبيا عمره تسع سنوات من بين المصابين وإن امرأة (55 عامًا) مصابة بجروح خطيرة، موضحة أن اثنين من المشتبه بهما لاذا بالفرار.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة 6 أشخاص في إطلاق نار بوسط مدينة سياتل الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.