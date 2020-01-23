مقتل وإصابة 6 أشخاص في إطلاق نار بوسط مدينة سياتل الأمريكية

أعلنت شرطة مدينة سياتل الأمريكية، اليوم الخميس، مقتل شخص على الأقل، وإصابة 5 آخرين في واقعة إطلاق نار على المارة بوسط المدينة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وذكرت إدارة الشرطة بالمدينة الواقعة في ولاية واشنطن، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، أن الضباط والمسعفين يقدمون الرعاية اللازمة للضحايا في موقع الحادث، وتجرى عملية البحث

والتمشيط للقبض على الجناة.



من جهتها، ذكرت القناة التلفزيونية المحلية في المدينة أن صبيا عمره تسع سنوات من بين المصابين وإن امرأة (55 عامًا) مصابة بجروح خطيرة، موضحة أن اثنين من المشتبه بهما لاذا بالفرار.

