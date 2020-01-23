رئيس وزراء بريطانيا عن تمرير اتفاق بريكست في البرلمان: لقد فعلناها

أشاد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بموافقة البرلمان على اتفاق خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، قائلًا "لقد فعلناها"، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



قال جونسون -بحسب ما نقلت عنه مجلة "بولتيكو"، في نسختها الأوروبية اليوم الخميس: "الآن يمكننا وضع الضغائن والانقسامات التي سادت على

مدار السنوات الثلاث الماضية وراء ظهورنا".



وأوضح جونسون -في تصريح عقب تمرير مشروع قانون اتفاق الانسحاب في مجلسي العموم واللوردات البريطانيين: "لقد شعرنا في بعض الأحيان بأنه لا يمكننا أبدا عبور خط النهاية فيما يتعلق

بالبريكست، ولكننا نجحنا".



ومن المقرر أن يجري البرلمان الأوروبي تصويتًا على اتفاق "بريكست" يوم الأربعاء المقبل، قبل الموعد المحدد لخروج بريطانيا رسميًا في 31 يناير الجاري.



جدير بالذكر أن رئيسة وزراء بريطانيا السابقة تيريزا ماي، التي فقدت أغلبيتها البرلمانية في انتخابات عامة مبكرة أُجريت عام 2017، حاولت وأخفقت ثلاث مرات في الحصول على موافقة البرلمان على اتفاق الانسحاب.

