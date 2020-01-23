أشاد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بموافقة البرلمان على اتفاق خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، قائلًا "لقد فعلناها"، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
مدار السنوات الثلاث الماضية وراء ظهورنا".
قال جونسون -بحسب ما نقلت عنه مجلة "بولتيكو"، في نسختها الأوروبية اليوم الخميس: "الآن يمكننا وضع الضغائن والانقسامات التي سادت على
بالبريكست، ولكننا نجحنا".
وأوضح جونسون -في تصريح عقب تمرير مشروع قانون اتفاق الانسحاب في مجلسي العموم واللوردات البريطانيين: "لقد شعرنا في بعض الأحيان بأنه لا يمكننا أبدا عبور خط النهاية فيما يتعلق
ومن المقرر أن يجري البرلمان الأوروبي تصويتًا على اتفاق "بريكست" يوم الأربعاء المقبل، قبل الموعد المحدد لخروج بريطانيا رسميًا في 31 يناير الجاري.
جدير بالذكر أن رئيسة وزراء بريطانيا السابقة تيريزا ماي، التي فقدت أغلبيتها البرلمانية في انتخابات عامة مبكرة أُجريت عام 2017، حاولت وأخفقت ثلاث مرات في الحصول على موافقة البرلمان على اتفاق الانسحاب.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء بريطانيا عن تمرير اتفاق بريكست في البرلمان: لقد فعلناها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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