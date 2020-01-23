مصرع 3 أمريكيين إثر تحطم طائرة مشاركة في مكافحة حرائق غابات إستراليا

لقى 3 أمريكيين مصرعهم، اليوم الخميس، إثر تحطم طائرة من طراز (سي-130 هيركوليز) أثناء مشاركتها في جهود مكافحة حرائق الغابات بولاية (نيو ساوث ويلز) الإسترالية.. ذكرت ذلك قناة سكاي نيوز البريطانية من دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
حرائق الغابات في جبال الألب.
كانت السلطات الإسترالية أعلنت أنها فقدت الاتصال بطائرة كبيرة كانت تكافح
ساوث ويلز) 40 درجة مئوية.
وذكرت السلطات - في بيان - أن "خدمة الإطفاء في المناطق الريفية بالولاية تتحرى أنباء عن وقوع حادث خطير يتعلق بطائرة".. محذرة من مخاطر اندلاع الحرائق في بعض المناطق، حيث من المتوقع أن تبلغ درجات الحرارة اليوم في (نيو
وتكافح فرق الإطفاء الحرائق المستعرة بالمنطقة في ظل ارتفاع شديد في درجات الحرارة، حيث تجددت حرائق الغابات في محيط العاصمة الأسترالية كانبرا، وذلك قرب مطار المدينة، ما دفع السكان إلى النزوح عن المنطقة.
أغلقت السلطات الطرق وطلبت من السكان المغادرة أو البقاء بعيدًا عن ضواحي شرق العاصمة، بينما أظهرت صورًا لدخان رمادي يتصاعد فوق الضواحي، فيما لم ترد أنباء عن إصابات بشرية، أو أضرار مادية.
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