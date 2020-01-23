بريطانيا تحذر رعاياها من السفر إلى "ووهان" الصينية بسبب تفشي فيروس كورونا

حذرت وزارة الخارجية البريطانية رعاياها من السفر إلى مدينة ووهان الصينية إلا للضرورة، عقب تفشي فيروس (كورونا)، الذي أسفر عن مصرع 17 شخصًا هناك وإصابة مئات آخرين، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



ذكرت الوزارة - على موقعها الإلكتروني، وفقًا لقناة

سكاي نيوز البريطانية الناطقة بالإنجليزية اليوم الخميس - أنه يجب على المسافرين عدم زيارة مدينة (ووهان) عاصمة مقاطعة (هوبى) بسبب تفشي فيروس كورونا هناك.



وأوضحت أنه من المقرر أن تتخذ منظمة الصحة

العالمية قرارًا في وقت لاحق اليوم بشأن ما إذا كان سيتم إعلان حالة طوارئ صحية دولية، بسبب الفيروس.



يشار إلى أن (كورونا) يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة، مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس)، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

