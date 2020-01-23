تحطم طائرة إطفاء في أستراليا ومقتل طاقمها

أكدت جلاديس بريجيكيان رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، تحطم طائرة إطفاء أثناء قيامها بمهام إطفاء حرائق الغابات غرب بلدة كوما.

وقالت رئيسة الوزراء، إن أفراد طاقم الطائرة الثلاثة لقوا حتفهم.

وقال رئيس خدمة الإطفاء بولاية نيو ساوث ويلز، إن ثلاثة أشخاص قتلوا عندما التهمت النار طائرة صهريج، اليوم الخميس، أثناء مكافحتها حرائق الغابات في منطقة الجبال بأستراليا.

وأضاف فيتسيمنز للصحفيين في سيدني "لا يبدو أن هناك ناجين من تحطم الطائرة في منطقة سنوي مونارو".

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كانت خدمة الإطفاء قد أعلنت من قبل، أنها فقدت الاتصال بالطائرة وهي من طراز هيركيوليس سي-130 بعد الساعة الثانية ظهراً.