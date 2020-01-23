كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال بقوة 5.4 ريختر يضرب تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرضت ولاية مانيسا بغرب تركيا، أمس الأربعاء،، لهزة أرضية بلغت قوتها 5.4 درجة، حسبما قالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ.

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وأفادت تقارير، بأن بعض مباني ولاية مانيسا التركية، قد تعرضت لأضرار ولكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

ووقع الزلزال قبالة مقاطعة أخيسار في مانيسا على عمق 98ر6 كيلومتر، وشعر به المدن الغربية في تركيا مثل أزمير ومانيسا وأيدن ودنيزلي.