كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين إلى 571 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت السلطات الصينية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 571 حالة، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" عن التلفزيون الرسمي الصيني.

وكشفت السلطات الصينية، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 17 حالة بحلول نهاية أمس الأربعاء وجميعها في إقليم هوبي بوسط البلاد.

وقال المدير العالم لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم ، إن المنظمة ستقرر اليوم، ما إذا كانت ستعلن حالة طوارئ عالمية بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأضاف: "هذا القرار بالغ الجدية، وأنا مستعد لاتخاذه فقط بعد الأخذ في الاعتبار كل الأدلة، الوضع متطور ومعقد، ويعمل فريقنا في الصين مع خبراء محليين للتحقيق في تفشي المرض".

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وقد أوقفت مدينة ووهان الصينية، التي تعد منبع انتشار فيروس كورونا الجديد، رحلاتها الخارجية وخدمات السكك الحديدية، حيث تحاول بكين تكثيف جهود احتواء المرض.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد وصفت فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة."

تشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس. وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.

تنتقل الفيروسات التاجية بين الحيوانات والأشخاص، وهناك العديد من الفيروسات التاجية المعروفة التي تنتشر حاليا بين الحيوانات، والتي لم تصب البشر بعد، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.