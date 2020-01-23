كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب المبعوث الهندي يعلق على تضريحات باكستان في الأمم المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد نائب المبعوث الدائم للهند لدى الأمم المتحدة، ناجاراج نايدو، في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، تصريحات المبعوث الباكستاني بشأن قضية جامووكشمير.

وقال نائب المبعوث الدائم للهند: "تمامًا مثلما تصطاد سمكة في الماء، قام أحد الوفود مرة أخرى بإلقاء خطاب كراهية. في كل مرة يتحدث فيها هذا الوفد، فإنه يبث السم والروايات الخاطئة ذات الأبعاد الضخمة"، حسبما أوردت وكالة سبوتنيك.

وأضاف المسؤول: "فبدلاً من وضع حد للخطبة الحزينة والمغفرة واتخاذ خطوات لاستعادة العلاقات الطبيعية، ينغمس الوفد في التشابك ويغمض المجتمع الدولي عن الحقيقة. من المدهش جدًا أن بلدًا أهلك أقلياتها بالكامل، ويتحدث عن حماية الأقليات".

وقال نايدو كذلك: "ممارسة باكستان المتمثلة في استخدام ذرائع كاذبة لتشتيت الانتباه عن الشعور بالضيق الذي يصيبها. يتعين على باكستان أن تعكس أنه لا يوجد متعاطين لخطابها الخاطئ وينبغي أن تعود إلى العمل الدبلوماسي المعتاد".

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في 15 يناير، قامت باكستان بمحاولة ثانية لحشد الدعم الدولي بشأن كشمير في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ومع ذلك، مثلها مثل محاولاتها الأخرى، فقد تعثرت مع عزل باكستان وحليفتها الصين، اللتين أثارتا القضية، حيث أكد مجلس الأمن المكون من 14 عضوًا من جديد أن كشمير "مسألة ثنائية بين الهند وباكستان".

ألغت الهند الوضع الخاص لجامو وكشمير في 5 أغسطس في محاولة لدمج المنطقة مع بقية البلاد. باكستان، التي تدعي أنها صاحبة مصلحة في كشمير، رفضت القرار السيادي للبرلمان الهندي وسعت إلى إثارة القضية مرارًا وتكرارًا.

وقد أثار المبعوث الباكستاني للأمم المتحدة، سعد أحمد ورايش، قضية جامو وكشمير في تصريحاته خلال الجلسة، بأن قول أي موقف آخر يعكس تنازل مسؤولية الأمم المتحدة عن الاضطلاع بمسؤولياتها أكثر من قضية جامو وكشمير المستمرة منذ عقود.