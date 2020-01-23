كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. اجتماع لوزراء خارجية "دول الجوار الليبي" بالجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الخميس، أنها ستستضيف اجتماعًا لوزراء خارجية "دول الجوار الليبي"، في إطار الجهود الدولية للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية.

وقالت الخارجية الجزائرية، في بيان لها، أن وزراء خارجية كل من تونس ومصر والسودان وتشاد والنيجر سيشاركون في الاجتماع، فيما رفض رئيس حكومة "الوفاق" الليبية فايز السراج حضور الاجتماعِ.

وأضاف بيان وزارة خارجية الجزائر، أن اللقاء يندرج في إطار الجهود الحثيثة لتدعيم التنسيق والتشاور بين بلدان الجوار الليبي والفاعلين الدوليين، مشيرة إلى أنه سيتم استعراض التطورات الأخيرة الحاصلة في ليبيا.

ويذكر أن الإجتماع، الذي خصص لبحث سبل رفع التنسيق لدفع التسوية السياسية للأزمة الليبية عبر الحوار الشامل، يتزامن مع زيارة لوزير الخارجية الألماني هيكو ماس إلى الجزائر، حيث من المرتقب أن يتباحث مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم حول الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل.

Advertisements

وجاء الاجتماع بعد أقل من أسبوع على مؤتمرِ برلين، الذي انتهى بالاتفاق على حظر توريد الأسلحة والتوصل إلى وقف إطلاق النار في ليبيا.

رفض المجتمع الدولي خلال مؤتمرِ برلين التدخل الأجنبي العسكري في ليبيا عجّل باجتماع دول الجوار في الجزائر.

سلسلة زيارات فردية قادت عدداً من مسؤولي البلدان الفاعلة في الملف الليبي إلى الجزائر التي تحاول العودة كلاعب أساسي في المنطقة.

وفي الأجندة بحث سبل إعادة إطلاقِ حوار بين أطراف النزاع الليبي، خاصة بعد إعلان الجزائر استعدادها لاحتضانه على أراضيها لإنهاء الأزمة سياسيا، وفقًا لقناة العربية.