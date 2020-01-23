كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان تحث المواطنين على تجنب الرحلات غير العاجلة إلى الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفعت اليابان، اليوم الخميس، مستواها الاستشاري للأمراض المعدية في مدينة ووهان الصينية إلى المستوي الثاني، وحثت مواطنيها على تجنب الرحلات غير العاجلة إلى المكان الذي يعتبر مركزًا لتفشي فيروس كورونا الجديد، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وقد تسبب المرض في مقتل 17 شخصًا وإصابة ما يقرب من 600 آخرين.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية إن جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي أصيبت بتفشي فيروس إيبولا، هي الوجهة الأخرى الوحيدة التي تحتفظ بها اليابان بنفس المستوى الاستشاري للسفر.

في نطاق من واحد إلى أربعة، يطلب المستوى الأول من المسافرين توخي الحذر الكافي. يحث المستوى 4 المواطنين على عدم السفر إلى المنطقة واجلاء أولئك الموجودين بالفعل.

