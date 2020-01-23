كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هز زلزال بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر غرب مدينة أداك في ولاية ألاسكا، اليوم الخميس، وفقًا لهيئة لمسح الجيولوجي الأمريكي.

وحسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك"، تم تسجيل الزلزال الساعة 5:53 بالتوقيت العالمي، ويقع مركز الزلزال على بعد 22 كم شرق بركان تاناغا، وهو جزء من نظام جزر ألوتيان، وكان مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات.

لم ترد أي معلومات عن الخسائر والدمار، ولم يتم الإعلان عن تهديد تسونامي.

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وأشارت هيئة المسح الجيولوجي إلى "المستوى الأخضر" لتهديد الزلزال، مما يشير إلى انخفاض احتمالية وقوع إصابات وأضرار اقتصادية.

وكان قد تسبب زلزال بلغت قوته 5.2 درجة في تصدّع الجدران وسقوط خطوط الكهرباء في بويرتوريكو الأمريكية الجمعة 10 يناير.

ووقع أحدث زلزال في الساعة 5.26 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة وكان مركزه على بعد نحو أربعة كيلومترات من إنديوس على الساحل الجنوبي للجزيرة، حسبما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، حسب "رويترز".