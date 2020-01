كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فقدان الاتصال بطائرة تشارك في إخماد الحرائق بأستراليا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فقدت السلطات الأسترالية، اليوم الخميس، الاتصال بطائرة كبيرة كانت تعمل في إخماد حرائق الغابات في مناطق بولاية نيو ساوث ويلز الجنوبية في جبال الألب.

وبدأت خدمة الإطفاء في المناطق الريفية بولاية نيو ساوث ويلز، تتحرى أنباء عن وقوع حادث خطير يتعلق بطائرة في جنوب الولاية بعد ظهر"، حسبما ذكرت السلطات الأسترالية عبر حسابها على تويتر.

وشهدت أستراليا ارتفاع شديد في درجات الحرارة، فيما تحاول فرق الإطفاء في البلاد إخماد الحرائق المستعرة في المنطقة.

ومنذ سبتمبر، تواجه أستراليا أسوأ موسم لحرائق الغابات في تاريخها، حيث أودت الحرائق بحياة 29 شخصا وأدت إلى نفوق ملايين الحيوانات، وتدمير ما يزيد عن 2500 منزل، فيما دمرت غابات في منطقة مساحتها تعادل مساحة بلغاريا، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.