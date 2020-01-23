هوك: خليفة سليماني قد يلقى المصير ذاته

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال المبعوث الأميركي الخاص بإيران، برايان هوك، إن خليفة قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، الذي قُتل في غارة أميركية سيلقى المصير ذاته إذا سار على نهجه.

في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، قال هوك إنه إذا واصل خليفة سليماني، إسماعيل قاآني، "نهج قتل أميركيين، فإنه سيلقى المصير نفسه".

وبعد اغتيال سليماني، سارعت طهران بتعيين قائد جديد لـ"فيلق القدس"، وهي الوحدة المسؤولة عن عمليات الحرس الثوري في الخارج. وتعهد القائد الجديد، قاآني، بالسير على درب سليماني. وقال هوك إن اغتيال سليماني "يخلق فراغًا لن يتمكن النظام الإيراني من ملئه".

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وأضاف هوك في المقابلة التي أجريت على هامش منتدى دافوس، أن الرئيس ترامب كان واضحا منذ سنوات، بأن أي هجوم على الأميركيين أو المصالح الأميركية سيقابل برد حاسم.

وتابع أن "هذا ليس تهديدا جديدا، إذ لطالما قال الرئيس إنه سيرد بحسم لحماية المصالح الأميركية... أعتقد أن النظام الإيراني يفهم الآن أنه لا يستطيع مهاجمة أميركا والنجاة بفعلته".

وادعى هوك أن سليماني "أخطر إرهابي في العالم من ساحة المعركة. نتيجة لذلك، ستصبح المنطقة أكثر أمنا، لأن سليماني كان (الصمغ) الذي يجمع وكلاء إيران في المنطقة"، وأضاف أن "الدعم الواسع الذي حصل عليه العمل الدفاعي الذي قمنا به لحماية دبلوماسيين وجنود أميركيين، وللحؤول دون حصول هجوم واسع ووشيك كان يخطط له سليماني على دبلوماسيين وجنود أميركيين في المنطقة".