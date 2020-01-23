دعم تركي للميليشيا المسلحة في ليبيا بموجب الاتفاق "المريب"

الخميس 23 يناير 2020

تدعم تركيا حكومة الوفاق في طرابلس، وأرسلت في يناير الجاري، قوات إلى ليبيا بموجب اتفاق مثير للجدل وقعه الطرفان في نوفمبر الماضي.



ومن المقرر أن يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد، الجزائر العاصمة، لبحث النزاع في ليبيا.

Advertisements

كما انه من المقرر أن يزور وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الجزائر الخميس، وفق ما أعلنت الخارجية الجزائرية.

وأخيراً زار الجزائر، رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، ووزير خارجيته لويجي دي مايو، ووزراء الخارجية المصري سامح شكري، والتركي مولود تشاوش أوغلو، والفرنسي جان إيف لودريان، لبحث الأزمة في ليبيا.